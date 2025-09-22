Wettersturz in Stuttgart: So kühl war es fast noch nie

Der Wettersturz samt Dauerregen fühlt sich nicht nur außergewöhnlich an. Tatsächlich erlebt Stuttgart einen geradezu historischen Temperatursturz. Die Details.
Mit zwei Temperaturrekorden geht der Sommer in Stuttgart schlagartig in den Herbst über. Noch am Samstag maß der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf dem Schnarrenberg einen Rekordwert für diese Jahreszeit. Heißer als 30,6 Grad war es noch nie Mitte September. In Ohlsbach (Ortenaukreis) maß der DWD gar 32,2 Grad. Die Ursache war ein Hoch, das heiße Luft aus Spanien nach Deutschland brachte.