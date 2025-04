Wetterprognose: Wetter bei Osterfeuern am Karsamstag meist trocken

Wetter bei Osterfeuern am Karsamstag "meist trocken"

1 Das Wetter dürfte bei Osterfeuern mitspielen. Foto: Matthias Bein/dpa

Osterfeuer sind ein alter Brauch. In diesem Jahr dürfte das Wetter vielerorts mitspielen.











Offenbach - Nach gebietsweisen Schauern zum Start in das lange Wochenende können sich Organisatoren von Osterfeuern am Samstagabend meist auf trockenes Wetter einstellen. Zwar gebe es im Laufe des Tages im Osten und Nordosten teils noch Niederschläge, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Später sei es teils bedeckt, teils wolkig, teils klar und örtlich könne es auch Nebel geben. Doch die Prognose der Meteorologen lautet: "Meist trocken." Bei neun bis einem Grad könnte es jedoch frisch werden abseits der Feuer.