Baden-Württemberger sollten die kommenden Tage noch für Ausflüge und Grillen nutzen, ehe es von Sonntag an nass wird. Dann ziehen Regenwolken übers Ländle, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte.

Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen noch einmal in sommerliche Bereiche. Mit 25 Grad in Freiburg am Samstag kann sogar schon die kurze Hose ausgepackt werden. Auch in anderen Regionen wird es sonnig und trocken. In Oberschwaben steigen die Temperaturen etwa auf 18 Grad am Samstag.

Baden-Württemberg: Regen ab Sonntag

Mit auftretenden Wolken und Regen schwinden die höheren Temperaturen im Sonntagsverlauf. Tagesmaxima zwischen 15 Grad im Hochschwarzwald und 21 Grad im Oberrheingraben werden erwartet.

Von Montag bis Dienstag können im Schwarzwald in 24 Stunden bis zu 30 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Das Regenwetter zieht sich bis tief in die nächste Woche. Dienstag könnte ganz Baden-Württemberg betroffen sein, der Mittwoch wird in Stuttgart nass. Donnerstag könne dann wieder einiges an Regen im Schwarzwald fallen.