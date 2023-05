1 Zieleinlauf wie an der Perlenschnur beim Sindelfinger WerkStadt-Lauf: Sieger Michael Braun vor Christian Burkhardt und Max Dapp. Am Nachmittag war dann der Nachwuchs dran mit seinen Rennen. Foto: Holger Schmidt

Beim Sindelfinger WerkStadt-Lauf hat es unter den Männern einen spannenden Dreikampf an der Spitze gegeben. Und Antonia Schiel lief bei den Frauen als Siegerin über die Ziellinie. Doch am Nachmittag stand die Veranstaltung plötzlich kurz vor der Absage.









Die Ausgeschlafenheit hat am Ende den Unterschied gemacht. Der Kusterdinger Michael Braun (CSV Team Xtreme) gewann am Sonntag den 29. Sindelfinger WerkStadt-Lauf vor den beiden frischgebackenen Papas Christian Burkhardt (ASV Ehningen) und Max Dapp (CSV Team Xtreme). „Er ist gerade manchmal etwas müde und kann nicht ganz so viel trainieren“, flachste der Sieger in Richtung seines Teamkollegen. Bei den Frauen setzte sich schließlich Antonia Schiel (LAV Stadtwerke Tübingen) vor Katharina Jaiser (impuls Essenz) durch.