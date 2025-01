Beim Ballonblühen im Blüba Sängerin Sophia startet in Ludwigsburg in ihre große Sommertour

Im Rahmen des Ballonblühens wird Sophia im April im Ludwigsburger Blühenden Barock zu Gast sein. Im Gespräch berichtet sie, was sie mit ihren Songs erreichen will und welche Highlights in diesem Jahr anstehen.