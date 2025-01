Wetterdienst warnt vor Glatteis: Gefrierender Regen kann in Baden-Württemberg zur Gefahr werden

Auf den Straßen im Land ist Vorsicht geboten. In der Nacht zum Sonntag soll es regnen und sehr kalt werden. Dann bildet sich an vielen Orten Glatteis.

In der Nacht zu Sonntag kann es auf den Straßen im Südwesten glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach in einer Vorabinformation eine Glatteiswarnung für große Teile des Landes aus, auch für Stuttgart. Zu Beginn der Nacht schneie es noch. Der Niederschlag gehe dann in einen mehrstündigen gefrierenden Regen über, heißt es weiter. Die Temperaturen fallen auf Minimalwerte zwischen minus ein und minus sieben Grad.

Auch am Sonntagvormittag ist den Angaben zufolge verbreitet mit Glatteis zu rechnen. Im Süden lässt der Niederschlag am Nachmittag nach. Die Temperaturen erreichen Maximalwerte von bis zu vier Grad auf der Ostalb und zwölf Grad am Oberrheingraben.

In den Nächten am Wochenende könne es zudem im Bergland stürmisch werden, so der DWD. In der Nacht zu Sonntag sei mit schweren Sturmböen bis orkanartigen Böen auf dem Feldberg zu rechnen. Auf den Schwarzwaldgipfeln gibt es demnach in der Nacht zu Montag schwere Sturmböen.