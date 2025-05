1 Bewölkt, kühl und regnerisch soll es werden. Foto: Jan Woitas/dpa

Kühle Temperaturen, viele Wolken: Der Wetterdienst erwartet unbeständiges Wetter. Auch die kommende Woche dürfte weniger sonnig werden als zuletzt.











Offenbach - Am Wochenende wird es in den meisten Gebieten Deutschlands deutlich nasser als zuletzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet insbesondere für Sonntag größere Mengen Regen. Zuvor stehe am Freitag allerdings "kühles Aprilwetter" an, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD.