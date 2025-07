1 Grillfans können sich auf ideale Temperaturen am Wochenende freuen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Sonne satt statt graue Wolken: Am Wochenende klettern die Temperaturen im Südwesten auf bis zu 29 Grad.











Nach einer eher durchwachsenen Woche lockt am Wochenende wieder perfektes Grillwetter nach draußen. Die Menschen im Südwesten dürfen sich über Sonne satt freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. Und auch das Gewitterrisiko sei verbreitet eher gering, sagte ein DWD-Meteorologe. „Es geht schon in Richtung sommerliches Niveau“, sagte der Experte.