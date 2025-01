Wetteraussichten: Winter pausiert - stattdessen windig und wechselhaft

1 Bis zur Wochenmitte wird es vielerorts windig. Foto: Swen Pförtner/dpa

Weißes Winterwetter sucht man derzeit meist vergeblich. Der Wetterdienst erwartet für die neue Woche vor allem milde Temperaturen.











Offenbach - Winterwetter ist auch in den kommenden Tagen in weiten Teilen Deutschlands nicht in Sicht. Dafür wird es mild, wechselhaft, windig und mitunter auch stürmisch. "Bei einzelnen kräftigen Schauern treten nicht nur im Bergland, sondern auch in tiefen Lagen teilweise Böen bis Sturmstärke auf", sagte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). "Dabei reden wir dann von Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde." Am Dienstag sei das vor allem im Westen und Nordwesten der Fall.