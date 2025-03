1 Sonne gibt es zum Wochenstart an der Küste. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Schauer mit Blitz und Donner, aber auch Sonne bringt der Wochenstart in Deutschland.











Offenbach - Nach den schönen Frühlingstagen wird es in Deutschland wieder wechselhaft und etwas kühler. Zum Wochenstart sind am Montag in der Mitte und im Süden auch Blitz und Donner möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.