Wetteraussichten: Verbreitet Sommerwetter am Wochenende - Wolken im Norden

Verbreitet Sommerwetter am Wochenende - Wolken im Norden

1 Das Wetter lädt in den kommenden Tagen zum Aufenthalt im Freien ein. Foto: Marcus Brandt/dpa

Sonne, 30 Grad und oft bleibt es trocken: Das Wochenende zeigt sich in Deutschland häufig sommerlich. Doch auch Gewitter bahnen sich wieder an.











Offenbach - Die zweite Wochenhälfte wird in großen Teilen Deutschlands sonnig und sommerlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem in der Südhälfte wieder Hitze mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. "Dazu ist es vielerorts trocken. Nur im Norden ziehen zeitweise Schauer durch", sagte die Meteorologin Jacqueline Kernn vom DWD. Im Süden sind einzelne Wärmegewitter am Wochenende möglich.