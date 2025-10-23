Wetteraussichten: Sturmböen und Regen – Herbst bringt ungemütliches Wetter

Orkanartige Böen, kräftiger Regen und Gewitter: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor stürmischen Tagen – auch am Wochenende bleibt es wechselhaft und kühl.
Offenbach - Der Herbst zeigt jetzt seine ungemütliche Seite: Ab Donnerstag zieht ein kräftiger Sturm über Deutschland. Dabei wird es windig, nass und spürbar kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Westen und Südwesten bis zur Mitte könne es zu schweren Sturmböen kommen. In den südwestdeutschen und zentralen Mittelgebirgen sowie auf den Alpengipfeln seien sogar orkanartige Böen möglich.