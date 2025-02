1 Auch am Wochenende dürfte es viele Menschen auf die Straßen der Karnevalshochburgen ziehen. Das Wetter macht ihnen laut Wetterdienst keinen Strich durch die Rechnung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Karneval, Fastnacht oder Fasching: Die tollen Tage stehen vor ihrem Höhepunkt - doch wie wird das Wetter? Die meisten Jecken dürfen sich über Sonne freuen.











Offenbach - Wer am Wochenende Karneval feiern will, braucht eher keinen Regenschirm einzupacken. Gerade der Sonntag mit einigen Umzügen in den Karnevalsregionen dürfte ein sonniger Tag werden, sagte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD).