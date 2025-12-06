Wetteraussichten: Regen, Wolken und Wind statt Winterwetter

Unbeständig, mild und windig: Das Wetter in den kommenden Tagen wird wechselhaft und nicht winterlich. Die Temperaturen können aber auf bis zu 17 Grad steigen.
Offenbach - Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen eher von seiner herbstlichen als von seiner winterlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viele Wolken, kaum Sonne und immer wieder Regen. Am Sonntag "sieht es bezüglich Sonnenschein eher dürftig aus und die Wolkenlücken sind rar gesät", sagte die Meteorologin Tanja Egerer vom DWD. "Der Sonntag wird seinem Namen also eher nicht gerecht."