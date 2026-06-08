Wetteraussichten: Regen, Schauer, kühlere Temperaturen – Sommer legt Pause ein

Wolken und Regen bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter. Von der sogenannten Schafskälte will ein DWD-Meteorologe aber bisher nicht sprechen, eher von einer «Schafskühle».
Offenbach/Main - Nach einem verbreitet sommerlichen Wochenstart sind die weiteren Aussichten für die Woche eher trüb. Das sei aber nicht ungewöhnlich für diesen Zeitraum, sagt Meteorologe Oliver Reuter. Der Montag werde wohl nach jetzigem Stand erstmal der einzige Sommertag dieser Woche bleiben, so Reuter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.