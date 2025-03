Wetteraussichten: Nach dem Regen kommt die Sonne

1 Auch am Freitag regnet es in einigen Teilen des Landes. Foto: Robert Michael/dpa

Derzeit ist das Wetter vielerorts eher trüb. Ab dem Wochenende erwartet der Wetterdienst wieder mehr Sonne.











Offenbach - Das Wetter zeigt sich derzeit eher von seiner spätwinterlichen Seite - ab dem Wochenende kommt dann die Sonne wieder öfter heraus und die Temperaturen steigen auch wieder etwas an. Doch zuvor erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch Regen und Schnee: Am Freitag wird es von Bayern über Thüringen und Sachsen bis nach Südbrandenburg nass. In höheren Lagen fällt auch Schnee. "Sonst gibt es vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands auch zeitweise Auflockerungen", sagte Markus Übel vom DWD. Mit 3 bis 8 Grad sei es "spätwinterlich kühl".