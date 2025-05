Sonniger Wochenstart - so wird das Wetter in den kommenden Tagen

1 Zu Beginn der Woche wird es warm. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bis einschließlich Dienstag steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg – teils auf bis zu 26 Grad. Danach wird es nass.











Die Menschen in Baden-Württemberg können sich über einen warmen Wochenstart freuen. In den kommenden Tagen werde die Luft sukzessive erwärmt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nachts sinken die Temperaturen aber noch in den einstelligen Bereich.