Wetteraussichten im Südwesten: Ab zum Bodensee - Bis zu 24 Grad in Sicht

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich auf Freitag freuen: Sommerliche Temperaturen stehen an. Als besonderes Ausflugsziel empfiehlt sich zum Beispiel der Bodensee.

Endlich lässt sich der Frühling blicken, nach vielen zähen Wintermonaten: Für die Menschen in Baden-Württemberg lohnt es sich, am Freitag einen Ausflug zur Eisdiele zu planen. Der „erste Hauch des Frühlings“ mache das möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Als besonderes Ausflugsziel im Land würde sich am Freitag und Samstag der Bodensee eignen, meinte er weiter.

Der kalendarische Frühlingsanfang am Donnerstag um 10.01 Uhr bringt demnach höhere Temperaturen mit sich. Nach Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad im Raum Freiburg am Donnerstag gebe es am Freitag Temperaturen von bis zu 24 Grad in der Kurpfalz. Diese Werte seien aber kein neuer Monatsrekord.

Das Wochenende könnte nass werden

Am Wochenende werde es wieder kälter, windiger und bewölkter. Schon am Samstag könne es ein paar Tropfen geben, mit Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad, sagte der Meteorologe. Am Sonntag werde es Schauer geben, vielleicht müssten sich die Menschen in Baden-Württemberg sogar auf Blitz und Donner einstellen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 16 Grad. Die nächste Woche bleibe wechselhaft mit milderen Temperaturen.