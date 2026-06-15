Wetteraussichten: Hitzewelle kommt ab Mitte der Woche

Der Sommer dreht auf: Ab Mitte der Woche kommt eine neue Hitzewelle, vor allem im Südwesten wird es heiß. Doch vorher wird es teils ungemütlich mit Gewittern und Starkregen.
Offenbach/Main - Sommer, Sonne, Grillwetter: Nach einem mitunter gewittrigen Dienstag wird es ab Mitte der Woche heiß. "Ab Mittwoch setzt sich aus Südwesten hoher Luftdruck und zunehmende Wärme durch", sagt Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Vor allem für die mittleren und südlichen Landesteile beginnt eine Hitzewelle, die voraussichtlich bis in die kommende Woche andauert."