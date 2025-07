Hitze endet am Wochenende - Wetterumschwung mit Regen

1 Regen zieht ab Sonntag in Deutschland auf. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Die große Hitze verabschiedet sich vorerst und ab Sonntag zeigt sich der Sommer von seiner wechselhaften Seite. Der Wetterdienst warnt auch vor Gewittern und kräftigem Regen.











Offenbach - Die ganz große Hitze ist in weiten Teilen Deutschlands am Wochenende erst einmal vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Sonntag einen Wetterwechsel mit deutlich mehr Wolken und Regen.