Wetteraussichten: Heiteres Frühlingswetter zum Start in die Woche

1 Heiter bis wolkig zeigt sich das Wetter in Deutschland zur neuen Woche. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Die Aussichten für die kommende Woche versprechen für fast alle Regionen heiteres Wetter - mit Ausnahme des Südens. Dort dürften sich ab Dienstag dichte Wolken hartnäckig halten.











Link kopiert



Offenbach/Main - Der Regenschirm kann zum Start in die neue Woche zunächst zu Hause bleiben: Trotz größerer Wolkenfelder im Norden und Westen soll es am Montag trocken bleiben. Im Osten und Süden wird heiteres bis sonniges Wetter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Mit Werten zwischen 12 und 16 Grad bleibt es im Norden kühl. Im Rest des Landes klettern die Temperaturen auf 17 bis 21 Grad, am Oberrhein sogar bis auf 24 Grad.