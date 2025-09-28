Wetteraussichten: Goldener Herbst mit kühlen Nächten und Nebelgefahr

Regenschirme können in der neuen Woche vorerst meist zu Hause gelassen werden. Ein Hoch sorgt für ruhiges Herbstwetter mit Sonnenstrahlen. Welche Gefahr droht Südpflanzen auf dem Balkon und im Garten?
Offenbach - Schön für Ausflügler: Hoch Petralilly bestimmt die letzten Septembertage. Während die Sonne tagsüber die Luft noch auf Werte von fast 20 Grad erwärmen kann, "werden die nächsten Nächte zunehmend frisch - ab Wochenmitte liegen die Tiefstwerte oft unter 5 Grad", teilte Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.