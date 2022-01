1 In den kommenden Tagen könnte es in Stuttgart Schnee geben – in den Nächten wird es frostig. (Symbolbild) Foto: imago images/Addictive Stock/Si And Si via www.imago-images.de

Stuttgart - Während sich im Schwarzwald bereits die Schneehaufen türmen, war in Stuttgart bisher noch keine Spur von Schneeflocken. Das könnte sich jedoch in den kommenden Tagen ändern. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Blauen Himmel wird es am Montag wohl nicht mehr geben. „Vielleicht hier und da mal eine Auflockerung, meist wird es jedoch stark bewölkt bleiben“, so der DWD. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 5 Grad Celsius. In der Nacht kann es teilweise auch Sprühregen geben – hier sollten dann vor allem Autofahrer wegen Glättegefahr vorsichtig sein.

So wird das Wetter am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag gibt es laut DWD einen vorübergehenden Zwischenhocheinfluss, jedoch mit viel Nebel und Hochnebel. Am Nachmittag sollen die Chancen im Raum Stuttgart am höchsten sein, ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es dann überall wieder frostig werden.

Der Mittwoch beginnt wieder sehr neblig. Nur auf der Schwäbischen Alb könnte sich die Sonne vorübergehend zeigen. Im Laufe des Nachmittags soll es dann in den niederen Lagen zu regnen beginnen – in den höhren könnten schon die ersten Flocken fallen.

Wann schneit es in Stuttgart?

In der Nacht zum Donnerstag gibt es verbreiteten Niederschlag – und dieser geht wohl auch in Stuttgart in leichten Schneefall über. Der Donnerstag bleibt dann bewölkt. Das bedeutet auch, dass es immer mal wieder zu Schneefall kommen könnte, jedoch nur leichtem. Die Temperaturen bewegen sich in Stuttgart um die 3 bis 5 Grad Celsius.

Für Freitag gehen die Prognosen auseinander. Möglicherweise könnte uns der Schnee sogar noch etwas länger erhalten bleiben.