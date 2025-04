So wird das Wetter im Kessel an Ostern

1 Temperaturen von bis zu zwanzig Grad erwarten Stuttgarter an Ostern. (Archivbild) Foto: Imago/Ralph Peters

Eine Mischung aus Sonne, Schauern und kühlen bis frühsommerlichen Temperaturen: Ein Metereloge erklärt, mit welchem Wetter Stuttgarter an Ostern rechnen können.











Der April macht bekanntlich, was er will – und erschwert den Meteorologinnen und Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes die Vorhersagen für das Wetter in Stuttgart am langen Osterwochenende. „Unsere Prognosen werden immer noch von größeren Unsicherheiten begleitet“, sagt Christian Ehmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).