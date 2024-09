Wetteraussichten für die Region: Ein letztes Mal Sommer? So wird das Wetter am Wochenende in Stuttgart

Ein letztes Mal Sommer? So wird das Wetter am Wochenende in Stuttgart

1 Das Wochenende in Stuttgart wird spätsommerlich warm. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die letzten kalendarischen Sommertage stehen an. Spielt dabei am Wochenende auch das Wetter in Stuttgart mit? Der Deutsche Wetterdienst gibt einen Ausblick.











Link kopiert



Stuttgarterinnen und Stuttgarter können sich in den kommenden Tagen auf ein sonniges Spätsommerwochenende freuen. Der Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt für den Großraum Stuttgart am Samstag und Sonntag überwiegend Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 20 und Höchstwerten von 24 Grad voraus. „Am Samstag bleibt es freundlich, am Sonntag kann es schon etwas bewölkt sein, es bleibt jedoch warm“, so ein Sprecher des DWD in Stuttgart.