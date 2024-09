Nach dem sonnigen Wetter der vergangenen Tage ziehen am Sonntag Gewitter und Regen über Baden-Württemberg. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostizieren für den Abend in Oberschwaben eine erhöhte Unwettergefahr: Es kann über Stunden stark regnen. Dabei seien vereinzelt bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter nicht auszuschließen, hieß es.

Gewitter und stürmische Böen vorausgesagt

Bereits am Vormittag werden im Westen des Landes demnach dichte Wolken erwartet. Am Nachmittag sollen die Wolken dann Richtung Westen weiterziehen. Dort kann es vermehrt zu Gewitter und Starkregen kommen. Für den Schwarzwald werden zudem in der Nacht stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde vorausgesagt.

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen sinken die Temperaturen in den kommenden Tagen. Der DWD erwartet für Sonntag Höchstwerte von bis zu 19 Grad im Hochschwarzwald und bis 26 Grad im Taubergrund. Zum Wochenstart sind dann nur noch Maximalwerte von bis zu 21 Grad zu erwarten.