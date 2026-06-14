Baden-Württemberg beendet die Woche freundlich. Nur der Wind zeigt sich mancherorts noch von seiner ruppigen Seite. Wo am Dienstag sogar wieder 30 Grad möglich sind.
Nach wechselhaften und regnerischen Tagen stehen die Zeichen zum Wochenausklang in Baden-Württemberg auf frühsommerlichem Freiluftwetter: Es wird heiter bis sonnig, vor allem in der Südhälfte des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Norden bleibt es am Sonntag zeitweise wolkiger, auch einzelne Schauer sind hier nicht ausgeschlossen.