Wetter zur EM2024: Tornadogefahr am Samstagabend in Baden

Tornadogefahr am Samstagabend in Baden

1 Foto: Maximilian Conrad

Während die deutsche Nationalmannschaft um den Einzug ins Viertelfinale spielt, könnte es in Baden-Württemberg heftige Unwetter geben. Die Meteorologen vom DWD rechnen mit möglichen Tornados in Baden.











Link kopiert



In Baden-Württemberg werden am Samstagabend weitere Unwetter erwartet - besonders in Baden. Einzelne Tornados seien nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Der Vorhersage zufolge könnten extreme Gewitter von Frankreich her nach Baden ziehen. Sie sollen bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner, Orkanböen und heftigen Starkregen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden bringen.