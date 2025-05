1 Der Sommer 2025 beginnt vielerorts mit Unwettern. Foto: Patrick Pleul/dpa

Starkregen und Hagel, überflutete Keller und umgestürzte Bäume drohen am Wochenende, an dem meteorologisch gesehen der Sommer beginnt.











Link kopiert



Offenbach - Nach dem Brückentag folgen am Wochenende teils heftige Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, es wird schwül - und dann knallt's. Am Sonntag - 1. Juni -ist meteorologischer Sommeranfang. Kalendarisch (astronomisch) beginnt der Sommer am 21. Juni.