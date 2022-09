1 Zumindest hat es im September bislang genug geregnet – das ist wichtig nach einem viel zu trockenen Sommer. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Noch vor einer Woche sind in Stuttgart knapp 30 Grad gemessen worden – das zur Erinnerung an den womöglich letzten Tag eines heißen Sommers. Bis zur Monatsmitte war de September vielfach deutlich wärmer, als anhand der Werte aus den zurückliegenden dreißig Jahren zu erwarten gewesen wäre – das zeigen die Daten unseres Projekts Klimazentrale.

Seither gingen die Temperaturen so schnell nach unten, dass die aktuellen Werte von unter 15 Grad ebenfalls außerhalb des Normalbereichs liegen. Mit Ende August wird es typischerweise kühler, gerade das Wochenende nach den Schulferien kann durchaus frisch ausfallen. Im Mittel wären aber eher 20 Grad zu erwarten als die wegen der aus dem Norden einströmenden Polarluft gemessenen 14 Grad.

Zu viele Hitzetage

Am Freitag beginnt der Herbst, doch der Sommer endet so ungewöhnlich, wie er die ganze Zeit über war – nur dass es nun eben zu kalt ist statt wie in den Wochen und Monaten davor überwiegend zu warm. Nur in drei Jahren zählte der Deutsche Wetterdienst bei seiner Messstelle am Flughafen mehr heiße Tage mit mindestens 30 Grad als dieses Jahr. An anderen Stellen wurde sogar ein Höchstwert gezählt. Zwar ist das in Teilen auch dem Zufall geschuldet, weil ein Tag mit 29,9 Grad nicht in diese Statistik eingeht, sich aber kaum weniger heiß anfühlt. Doch die langfristig zunehmende Häufigkeit und Dauer von heißen Perioden zeigte sich diesen Sommer sehr deutlich – in der Innenstadt noch deutlich mehr als auf den Fildern.

Zwischenzeitlich fiel einen Monat lang so gut wie kein Regen. Das immerhin hat sich nach den jüngsten Niederschlägen geändert. „In der Südhälfte, aber auch in Teilen des Nordens ist schon jetzt deutlich mehr zusammengekommen als im vieljährigen Mittel“, schrieb der Deutsche Wetterdienst in einer Auswertung der bisherigen Niederschlagsmengen im September. Im Schaubild mit den Daten vom Stuttgarter Flughafen zeigt sich dieser Befund exemplarisch ebenfalls. Weil es seit Monaten zu wenig geregnet hatte, sind die Böden insgesamt aber weiterhin trocken.

Am ehesten normal sind derzeit die nächtlichen Tiefsttemperaturen. Auch in der Sommerhitze kühlt die Luft zumindest an den Messstationen des Wetterdiensts auf unter 20 Grad ab. Derzeit sind die Werte für diese Jahreszeit im Rahmen; sie sinken auf sieben oder acht Grad. Spätestens da wird klar: der Sommer 2022 ist vorbei.