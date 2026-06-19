Spanien stehen heiße Tage bevor. Auf Mallorca könnte das Thermometer kurz vor Deutschlands WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste in Richtung 40 Grad klettern. Fast doppelt so viel wie in Toronto.
Madrid - Luftmassen aus Afrika bescheren Spanien die ersten richtig heißen Tage des Jahres. Auf der den Deutschen liebsten Ferieninsel Mallorca könnten es am Samstag knapp 40 Grad werden. Der staatliche spanische Wetterdienst Aemet gab für die Nachmittagsstunden die zweithöchste Warnstufe Orange wegen eines erhöhten Gesundheitsrisikos heraus.