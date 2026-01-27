Warum ist trotz Klimawandel so kalt?

Trotz globaler Erwärmung erleben die USA einen schweren Wintersturm und extreme Kälte. Auch bei uns in Deutschland war es in den letzten Wochen schneereich und kalt. Was steckt dahinter?
Schneemassen und Glätte wirbeln seit Tagen in Deutschland das Leben durcheinander. Züge stehen still, es kommt zu Unfällen auf den Straßen, vielerorts sind das öffentliche Leben und vor allem der Verkehr beeinträchtigt. Eine Weile soll es noch so kalt bleiben. Aber ist das überhaupt ungewöhnlich? Und widerspricht es dem Trend des Klimawandels, wie in sozialen Medien gemutmaßt wird?