Vorläufiger Spitzenwert: In Andernach war es am heißesten

5 Temperaturen von annähernd 40 Grad in der Hauptstadt - diese Touristen nutzen einen Brunnen zur Abkühlung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Temperaturen bis zu 40 Grad waren vorhergesagt, und die 40-Grad-Marke wurde auch beinahe erreicht. Wo es in Deutschland am heißesten war.











Offenbach - Andernach in Rheinland-Pfalz war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes der heißeste Ort der aktuellen Hitzewelle. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden hier 39,3 Grad gemessen - das war der Top-Wert sowohl des Tages als auch des bisherigen Jahres 2025, wie eine DWD-Sprecherin am Abend auf Anfrage sagte.