Wetter-Vorhersage: Oktoberwochenende eher trüb als golden

Trocken, aber oft grau: Der Oktober bringt am Sonntag vielerorts dichte Wolken und nur vereinzelt Sonne. Wie wird das Wetter zum Wochenstart?
Offenbach - Von wegen goldener Oktober - die Sonne macht sich am Sonntag in vielen Teilen von Deutschland rar. Vielerorts dominieren durchziehende Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am meisten Sonnenschein gibt es demnach im Norden und Nordosten, am Nachmittag auch im äußersten Osten. Immerhin bleibt es den Vorhersagen zufolge überall trocken bei Tageshöchstwerten zwischen 9 und 16 Grad. Im äußersten Südwesten könnten es auch 18 Grad werden.