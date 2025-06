Wetter: Unwetter: Verletzte im Flugzeug - Schäden im Süden

2 Der Ryanair-Flieger war von Berlin nach Mailand unterwegs, als er in Turbulenzen geriet. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Besonders im Süden Deutschlands hat das Unwetter schwere Folgen für viele Menschen. Ein Passagierflugzeug muss nach heftigen Turbulenzen außerplanmäßig landen. Stehen weitere Gewitter bevor?











Memmingen/Ulm - Unwetter in Süddeutschland haben eine Passagiermaschine in schwere Turbulenzen gebracht und zu einer ungeplanten Landung am Flughafen Memmingen gezwungen. Wegen neun verletzter Menschen an Bord musste die Maschine am späten Mittwochabend eine Sicherheitslandung im Unterallgäu einlegen. Und auch andernorts hatte das Unwetter üble Folgen: Im nahegelegenen Ulm etwa machte es gleich mehrere Häuser unbewohnbar.