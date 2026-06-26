Wetter und Verkehr: Warum Straßen bei Hitze plötzlich aufbrechen

Plötzlich wölbt sich die Autobahn – und die Fahrbahn bricht auf. Warum Hitze Straßen beschädigt, welche Fahrbahnen besonders gefährdet sind und worauf Autofahrerinnen und Autofahrer achten müssen.
Halle/Berlin - Die Temperaturen kratzen an der 40-Grad-Marke – und plötzlich wird aus einer glatten Autobahn eine Gefahrenstelle. Die Fahrbahn wölbt sich auf, Beton bricht auf und Straßen müssen gesperrt werden. Genau das ist in diesen Tagen auf mehreren Autobahnen in Deutschland passiert. Doch wie kommt es dazu?