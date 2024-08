Wetter und Klima in Stuttgart: Hitze im Kessel – und das seit Tagen

1 Die Hitze in Stuttgart hält an – und das seit Tagen. Da verkriechen sich die meisten lieber in den Schatten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Temperaturrekord und drei Tage in Folge mehr als 30 Grad. Sind die aktuellen Temperaturen für Ende August in Stuttgart normal?











Nach wenigen kühleren Tagen und etwas Regen ist seit einigen Tagen die Hitze nach Stuttgart zurückgekehrt. Und das soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch erst einmal so bleiben. Am Freitag werden die Temperaturen voraussichtlich den dritten Tag in Folge über 30 Grad klettern. Ein Blick auf Daten unserer „Klimazentrale“ zeigt: Selbst für Ende August ist das ungewöhnlich heiß, in der Vergangenheit waren solche Temperaturen nicht die Regel.