Stuttgarter Boa vor dem Comeback Die Legende kehrt verjüngt zurück

40 Tonnen Schutt und zehn Kilometer Kabel sind abgetragen worden. Von Grund auf saniert feiert die 44-jährige Boa an diesem Donnerstag im neuen Look ihr Comeback. Wenden Wirte die 2-G-Regel an, werden sie oft angefeindet. Bald wird die Beschränkung wohl Pflicht.