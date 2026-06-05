Wetter: Tornado trifft Gronau – Unwetter bleiben sonst glimpflich

1 Ein Tornado hat das nordrhein-westfälische Gronau getroffen. Laut Deutschem Wetterdienst blieben weitere Unwetter in Deutschland aber weniger heftig als zunächst erwartet. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/dpa

Ein Tornado ist laut Deutschem Wetterdienst über das nordrhein-westfälische Gronau gezogen. Ansonsten ist Deutschland von heftigeren Unwettern offensichtlich verschont geblieben.











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Offenbach - Ein Tornado ist über das nordrhein-westfälische Gronau an der deutsch-niederländischen Grenze gezogen. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt. Der Wirbelsturm am Donnerstag hatte demnach die Stärke IF1 mit Windgeschwindigkeiten um 150 Kilometer pro Stunde. Weitere mögliche Schadenfälle würden noch untersucht, hieß es.