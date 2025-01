1 Gefrierender Regen überzog auch Autos mit einem Eispanzer. Foto: dpa

Dank gestiegener Temperaturen gibt der Deutsche Wetterdienst vorsichtig Entwarnung. Nur im Bodenseekreis und in Oberschwaben sei vereinzelt weiter mit Glätte zu rechnen.











Link kopiert



Nach dem Glättechaos in weiten Teilen Baden-Württembergs gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den größten Teil des Landes nun Entwarnung. Nur in der Bodenseeregion und in Oberschwaben sei bis zum Nachmittag vereinzelt mit Glätte zu rechnen. Auch in Stuttgart dürfte die Unfall- und Sturzgefahr in den kommenden Stunden sinken.