6 Am Neckar in Stuttgart-Münster kommen die ersten Frühlingsgefühle auf. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Zum 1. März zeigen sich die ersten Krokusse, Kirschblüten und Sträucher von ihrer schönsten Seite. Doch ist der Winter tatsächlich vorbei? Mit welchen Temperaturen Stuttgart rechnen kann.















Stuttgart - Blauer Himmel, die ersten blühenden Krokusse, Kirschblüten und Sträucher – Stuttgart blüht auf. Viele zieht es auch zum Spazierengehen, Joggen und Radfahren wieder nach draußen.

Die Temperaturen sind zwar vor allem am Dienstagmorgen mit ein oder zwei Grad noch recht niedrig, doch zumindest gen Mittag steigen sie in Richtung acht, neun oder im Laufe der Woche sogar auf elf Grad steigen, wie die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes für Stuttgart und den Südwesten zeigen. Während es vor allem am Dienstag sonnig ist, soll es schon am Mittwoch wieder etwas wolkiger werden. Doch gute Aussichten für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter: Schon am Donnerstag rechnen die Experten in Baden-Württemberg wieder mit nur wenigen Quellwolken und nur einzelnen Schauern.

Am 1. März ist der meteorologische Frühlingsbeginn

Doch wann fängt der Frühling eigentlich offiziell an? Für Meteorologinnen und Meteorologen beginnt der Frühling am 1. März. Bis zum astronomischen Frühlingsanfang dauert es allerdings noch eine Weile, er fällt auf der Nordhalbkugel in diesem Jahr auf den 20. März.

Für die meisten Stuttgarterinnen und Stuttgarter dürfte er bereits angefangen haben, denn in den Parkanlagen, Gärten und am Ufer des Neckars blühen die ersten Blumen zum entsprechenden Sonnenschein, wie Bilder aus dem Kessel zeigen. Klicken Sie sich gerne durch unsere Bildergalerie.