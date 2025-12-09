Wetter: Sturm Bram fegt über Irland und Großbritannien

3 In Irland sorgen starke Sturmböen für Einschränkungen. Foto: Noel Sweeney/PA Wire/dpa

Heftige Sturmböen und viel Regen beeinflussen derzeit das öffentliche Leben in Teilen Großbritanniens und Irlands. Über welche Regionen Sturm «Bram» besonders heftig fegt.











Link kopiert



London/Dublin - Flugausfälle, Überschwemmungen und Haushalte ohne Strom: In Irland und Teilen Großbritanniens sorgt derzeit ein Sturm mit dem Namen "Bram" für zahlreiche Einschränkungen. In Irland waren am späten Nachmittag etwa mehr als 50.000 Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und andere Unternehmen ohne Strom, wie das Energieunternehmen ESB Networks mitteilte. Mit weiteren Ausfällen werde gerechnet.