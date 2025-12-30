Wetter: Stürmischer Jahresstart im Norden – Kalte Nacht im Südwesten

Sturm, Schnee und Graupel: In der Nordhälfte startet das neue Jahr turbulent. Schon in der Silvesternacht kann es mancherorts kräftigen Wind und starke Böen geben - Vorsicht also beim Feuerwerk.
Offenbach - Wer in der Silvesternacht draußen unterwegs ist, sollte sich wetterfest anziehen. Vor allem in der Nordhälfte wird es in der Nacht und besonders am Neujahrstag ungemütlich. In der Nacht baue sich ein Sturm auf, bereits um Mitternacht seien die ersten starken Böen auf den Bergen und an der Küste zu erwarten, sagt Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst DWD. "Vorsicht also beim Feuerwerk!"