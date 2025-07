Wetter stimmt, Absatz nicht: Biertrinker halten sich zurück

3 Die Kaufzurückhaltung bekommen die Bierhersteller zu spüren (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Verbraucher sind nicht in Feierlaune. Das bekommt die Braubranche in Deutschland zu spüren. Nicht jede Brauerei wird es schaffen, lautet die Prognose eines Brauereichefs.











Meschede - Wenig Lust auf Bier: Die deutsche Braubranche spürt die Zurückhaltung vieler Konsumenten. Der Absatzrückgang der Branche von 6,8 Prozent in den ersten fünf Monaten von alkoholhaltigem Bier hat nach Ansicht der Brauerei Veltins historische Dimension. "Der Biermarkt schwächelt aktuell in einer Größenordnung, wie wir sie so seit der Wiedervereinigung nicht erlebt haben", sagte der Geschäftsführer Vertrieb bei Veltins, Rainer Emig.