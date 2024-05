9 Vor allem im Kreis Böblingen erstrahlte der Himmel rot. Foto: Yvonne Perlich

Am Donnerstagabend war ein leuchtendes Naturschauspiel im Stuttgarter Raum zu beobachten. Ein Wetter-Experte erklärt, wie der rot strahlende Himmel zustande kommt.











„So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, erzählt eine Altdorferin über das, was sich am Donnerstagabend im Stuttgart abgespielt hat. Sie war eine von vielen, die das Wetter-Spektakel beobachtet und fotografiert haben. Gegen 21 Uhr erstrahlten die Wolken am Himmel in einem solch durchdringenden orange-rot, dass kurzzeitig alles in die Farbe getränkt war. „Selbst wir waren rot“, erzählt die Altdorferin, die das Naturschauspiel mit ihrem Sohn vom Balkon aus beobachtete.