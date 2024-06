Wetter: Schauer und Gewitter im Südwesten

1 In Baden-Württemberg soll es diese Woche wieder Schauer und Gewitter geben. (Symbolbild) Foto: Pixabay/DerTobiSturmjagd

Der Deutsche Wetterdienst meldet für Baden-Württemberg Schauer und Gewitter mit Sturmböen für die nächsten Tage. Die sommerlichen Temperaturen sollen sich halten.











Diese Woche soll das Wetter in Baden-Württemberg von Schauern und Gewittern dominiert werden. Auch Unwetter seien wegen des heftigen Starkregens möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Entlang des Hochrheins, in Oberschwaben und Südbaden müssen sich die Menschen am Dienstag und Mittwoch auf Starkregen mit Niederschlägen von 25 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen und kleinkörnigen Hagel einstellen.