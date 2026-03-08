Wetter: Neue Woche startet mit Sonne, Nebel und Schauern

Frühlingshafte Temperaturen treffen auf Nebel und Schauer, auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Wo sich die Sonne durchsetzt und wo Frost in Bodennähe droht.
Offenbach - Nach einem frühlingshaften Wochenende sind in der neuen Woche Schauer und einzelne Gewitter möglich. Am Montag bleibt es bei 15 bis 19 Grad meist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. "Im Südwesten entstehen über dem Bergland im Tagesverlauf aber im Vergleich zu den Vortagen teils dichtere Quellwolken. Dort ist am Nachmittag auch der eine oder andere Schauer möglich", erklärte Meteorologe Nico Bauer von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD).