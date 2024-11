Nach einem teils trüben, teils sonnigen Wochenende wird es zu Beginn der «Fünften Jahreszeit» nass in Deutschland.

Offenbach - Nach einem nebligen, mancherorts sonnigen Wochenende wird es zum Start der neuen Woche nass. Den Sonntag könnten die Menschen aber noch einmal zum Sonnetanken nutzen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im höheren Bergland werde teils durchweg Sonnenschein erwartet. Im Norden und Westen bleibe es allerdings grau, dort sei auch mit Dauernebel zu rechnen.

Die "Fünfte Jahreszeit" werde am 11.11. mit Schauern eingeläutet, hieß es weiter. Sogar genau um 11.11 Uhr sei zum Fastnacht- und Karnevalsstart mindestens von Schleswig-Holstein bis nach Nordrhein-Westfalen mit Regen zu rechnen. "Auch für die Martinsumzüge am Nachmittag und Abend ist es sicherlich nicht verkehrt, einen Regenschirm dabei zu haben", sagte Meteorologe Tobias Reinartz laut Mitteilung.

Der DWD erwartet den Wetterumschwung demnach noch in der Nacht zum Montag. Am Tag soll sich teils schauerartiger Regen aus dem Nordwesten über Deutschland ausbreiten. Die Temperaturen können maximal zwischen fünf und zwölf Grad erreichen. Auch der Wind soll vor allem im Nordwesten und Westen spürbar auffrischen. Am Dienstag bleibt es den Meteorologen zufolge bei fünf bis zehn Grad stark bewölkt. Örtlich könne es auch regnen.