Nach den Gewittern am Freitag beruhigt sich am Wochenende das Wetter. Der Regen zieht ab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Samstag tagsüber einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Den Regenschirm sollte man dennoch dabeihaben, sagt DWD-Meteorologe Markus Übel, denn im Tagesverlauf können sich einzelne Schauer entwickeln.

Die Temperaturen liegen mit 19 bis 25 Grad am Samstag im angenehmen Bereich, wobei es im Osten am wärmsten wird. Im Westen und Norden wird es zeitweise recht windig, so dass sich dort die Temperaturen etwas frischer anfühlen.

Am Sonntag meistens freundlich

Auch am Sonntag ist das Wetter in den meisten Landesteilen freundlich. Die Temperaturen steigen zudem allmählich wieder an. Anders sieht es an der Nordsee aus. Dort kommt es weiterhin zu Schauern und es weht dabei ein stürmischer Wind, der die 18 Grad noch kühler anfühlen lässt. Im Rest des Landes wird es mit 22 bis 27 Grad und zeitweisem Sonnenschein angenehm warm.

Am Montag gelangt ein neuer Schwall schwül-heißer Luft nach Deutschland. Vielerorts werden wieder um 30 Grad erreicht, in der Südosthälfte teils auch darüber. Im weiteren Wochenverlauf geht es voraussichtlich mit sommerlichen Temperaturen weiter.