Wetter nach dem Jahreswechsel: Dauerregen in Baden-Württemberg - Abkühlung zum Wochenende

Dauerregen in Baden-Württemberg - Abkühlung zum Wochenende

Zum Wochenstart regnet es im Land. (Symbolfoto)

Der erste Arbeitstag im neuen Jahr lädt im Südwesten eher zum Daheimbleiben ein: Ergiebigen Dauerregen sagt der Deutsche Wetterdienst für weite Teile des Landes voraus. Bis Donnerstagfrüh können im Nordosten bis 60 Liter, in den Staulagen des Schwarzwaldes sogar an die 100 Liter pro Quadratmeter fallen - davon mehr als die Hälfte in den ersten 24 Stunden bis Mittwochfrüh. Hinzu kommen bis zum frühen Dienstag verbreitete stürmische Böen bis 70 Stundenkilometer, auf dem Feldberg sogar orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometer.